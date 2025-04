Inep divulga prazo para solicitação de isenção no Enem 2025

Data também marca o período para justificativa de ausência no Enem do ano passado; resultados devem ser divulgados em maio

Têm direito à isenção estudantes que estão no último ano do ensino médio, tenham cursado a etapa escolar em escolas públicas ou como bolsistas de instituições particulares e possuam renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terá início em 14 de abril e ficará aberto até o dia 25 do mesmo mês. As datas foram confirmadas na edição do Diário Oficial da União (DOU) publicada nesta segunda-feira, 31.

As documentações comprobatórias de cada caso podem ser consultadas no edital publicado pelo Instituto. Todos os motivos atestados devem ser acompanhados de prova legal.

Para realizar a justificativa, o candidato deverá apresentar documentação que comprove o motivo da ausência no local de prova, através de solicitação feita na página do participante .

O envio de documentos falsos ou imprecisos poderá acarretar no ressarcimento do valor no caso de isenção e eliminação do candidato em caso de justificativa.

Os resultados parciais da solicitação de isenção e justificativa de ausência deverão ser publicados no dia 12 de maio, data em que também é aberto o período para recurso dos resultados, que se estende até o dia 16 seguinte.

Os resultados finais sobre os aprovados serão publicados pelo Inep no dia 22 de maio. Ainda de acordo com o Instituto, o edital para inscrições na edição 2025 do Enem deverá ser publicado após a conclusão do processo de justificativas do exame anterior e solicitações de isenção para o Exame deste ano.