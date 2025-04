Comissão do Senado aprova porte de arma para mulheres com medida protetiva; entenda

Projeto de Lei passou pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) no dia 9 de abril

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado aprovou, no dia 9 de abril, o Projeto de Lei 3.272/2024, que autoriza o porte temporário de arma de fogo para mulheres sob medida protetiva de urgência.

A redução da idade foi uma sugestão do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), acolhida por Magno Malta.

O relator da proposta, senador Magno Malta (PL-ES), deu parecer favorável ao projeto por meio de um substitutivo — ou seja, apoiou a proposta original, mas com alterações no texto. Agora, a matéria segue para análise da Comissão de Segurança Pública (CSP).

O projeto determina que, para obter o porte, as mulheres devem cumprir todos os requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento, como a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma.

Em seu relatório, Magno Malta argumenta que a rede de proteção atualmente disponível ainda é insuficiente para garantir a segurança das mulheres ameaçadas. Para ele, embora as medidas protetivas sejam "importantes e necessárias", elas, por si só, não impedem novas agressões.

“O simples fato de o agressor saber que a vítima pode estar armada pode levá-lo a reconsiderar antes de desrespeitar a medida protetiva”, afirmou o senador.