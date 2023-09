Milhares de mulheres indígenas marcham em Brasília contra Marco Temporal

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, ressaltou que indígenas ocupam cargos no alto escalão do governo e Congresso. "Mas estamos aqui também, no chão da luta, com cada uma de vocês. Porque é essa força de vocês que nos sustenta nesse lugar e que nos dá legitimidade para trazer até aqui a voz de cada uma, de todos os biomas brasileiros."

Segundo o último Censo, entre os 203 milhões de habitantes do país, cerca de 1,7 milhão são indígenas. A presidente da Funai, Joenia Wapichana, afirmou que as mulheres indígenas são especialistas na gestão de recursos naturais e podem "apontar soluções para as diversas crises que vivemos, seja a crise climática do planeta, seja as questões humanitárias dos povos indígenas".

A passeata encerrou três dias de manifestações indígenas em Brasília.

