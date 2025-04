Criança morre três dias após pai falecer em acidente em rodovia de SP

Eles sofreram um acidente de carro no último sábado, 5, em uma rodovia no interior de São Paulo (SP). O pai, Eduardo Imamura, era piloto de Fórmula 1600

Bento Imamura, de 7 anos, filho do piloto Eduardo Imamura, morreu na madrugada desta terça-feira, 8. Eles sofreram juntos um acidente de carro no último sábado, 5, em uma rodovia localizada no interior de São Paulo (SP), e a criança seguia internada desde então. Já o pai faleceu no local.



Notícia foi divulgada nas redes sociais pelos familiares. "Ele lutou bravamente esses últimos dias, mas agora descansa nos braços de Deus, ao lado do seu querido pai, Eduardo. Que encontrem juntos a paz eterna", escreveu a familia, em publicação feita no Instagram do piloto.