Mulher morre após sofrer choque elétrico em hostel de São Miguel do Gostoso

Uma mulher de 43 anos, identificada como Paula Vergara da Silva, morreu na última sexta-feira, 4, após sofrer uma descarga elétrica ao tentar conectar um aparelho em uma tomada. O caso aconteceu no hostel onde ela morava - localizado em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Paula havia acabado de sair da piscina do estabelecimento.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que relatou que o incidente ocorreu por volta das 16h40min. Na ocasião, Paula estava na piscina do estabelecimento e, ao sair da água, tentou conectar um equipamento elétrico a uma tomada, sofrendo um choque logo em seguida.