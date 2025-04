Carga de café avaliada em R$ 1,5 milhão é roubada por quadrilha em São Paulo

Carga de café foi localizada na cidade de Avaré, em São Paulo / Crédito: PMSP/Reprodução

Uma carga de café avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão foi roubada na noite dessa quinta-feira, 3, por uma quadrilha armada no interior de São Paulo. Poucas horas após o crime, contudo, a polícia conseguiu rastrear o caminhão e recuperar a mercadoria. O carregamento, com 30 toneladas do grão, havia saído de Patrocínio, em Minas Gerais, com destino à cidade de Avaré, em São Paulo, mas acabou sendo interceptado por criminosos na rodovia Cândido Portinari, na altura de Pedregulho, a cerca de 400 km da capital paulista.

Conforme informações da Folha de S. Paulo, a Polícia Civil informou que os assaltantes estavam em um automóvel e forçaram o caminhoneiro a parar o veículo às margens da rodovia. Dois integrantes da quadrilha, armados, obrigaram o motorista a conduzir o caminhão até o município vizinho de Cristais Paulista. Lá, outro grupo, em um segundo carro, aguardava o comboio.

O caminhoneiro foi então colocado no veículo da quadrilha e levado até uma lavoura de cana-de-açúcar na cidade de Mococa, a mais de 170 quilômetros de distância, onde foi libertado. A vítima acionou a polícia. Com a ajuda do sistema de rastreamento instalado no caminhão, a carga foi localizada durante a madrugada de sexta-feira, 4, em uma propriedade rural entre Ribeirão Corrente e Franca. Um homem foi preso em flagrante no local, junto ao carregamento de café. A imagem registrada mostra o caminhão, um Volvo branco, estacionado em frente a uma delegacia, com a porta do motorista aberta. Um homem aparece agachado, aparentemente mexendo na parte interna do veículo. Ao fundo, é possível ver o logotipo da Polícia Civil e outros carros estacionados.