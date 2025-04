Cinema, música, tecnologia e economia: O POVO+ estreia 4 colunistas

O O POVO+ reforça seu time de colunistas com novos nomes que trarão análises sobre música, tecnologia, economia e cinema, ampliando o debate na plataforma

O escritor e mestre em desenvolvimento e inovação, Vladimir Nunan , será responsável por uma coluna que mergulha no universo da tecnologia, explorando inovações, inteligência artificial, cultura digital, além de reflexões sobre liderança.

O O POVO+ , streaming e plataforma de conteúdo exclusivo do O POVO , traz novidades para os assinantes: quatro novos colunistas passam a integrar o time da plataforma, a partir desta quinta-feira, 3, abordando temas que vão da música à economia, passando por cinema e tecnologia.

"Trago minhas impressões de vida e arte, sobretudo musicais, para dividir com alegria e afinidade com o público leitor”, adianta.

Com publicações semanais às quintas-feiras, o CEO da da startup cearense Eduvem , que atua no setor de educação digital, afirma que a coluna nasce de sua vivência prática.

Outro nome é Caroliny Braga . A jornalista e pesquisadora em Mídias e Práticas Socioculturais assume uma coluna dedicada a histórias da economia e empreendedorismo no Ceará, com um olhar especial para os pequenos negócios. Caroliny estreia na quarta-feira, 9, e escreverá quinzenalmente.

“Convido você a explorar comigo as camadas que cada obra pode revelar — seja em uma página de quadrinhos, seja em uma cena de filme ou em um parágrafo de livro. Que são, para mim, verdadeiras portas para outros universos, tão profundos quanto a mente humana, capazes de nos envolver de maneiras inesperadas”.

No campo da sétima arte, o coordenador de criação do O POVO , Jansen Lucas, passa a assinar textos sobre cinema, analisando lançamentos, clássicos e o impacto das narrativas audiovisuais, além de escrever sobre literatura e quadrinhos. A coluna estreia na segunda-feira, 7, e será publicada quinzenalmente.

"Esta coluna irá contar, quinzenalmente, a história de uma (um) pequena (o) empreendedora (o) cearense, micro comerciantes. Turma inventiva, corajosa, que faz acontecer, com visão organicamente estratégica, com destemor criativo, que vai com receio, mas vai".