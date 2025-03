Eduvem no inovabra, ecossistema de inovação do Bradesco 

A cearense Eduvem comunica a aprovação no inovabra, ecossistema de inovação do Bradesco. A startup, especializada em soluções para educação corporativa, passa a integrar um dos mais importantes ecossistemas de inovação do país, ampliando sua capacidade de colaboração com grandes empresas e acelerando a possibilidade de desenvolvimento de novas soluções.



"Estar no inovabra é uma chancela do nosso trabalho e um grande passo para nossa missão de transformar a aprendizagem corporativa. Agora, podemos testar nossas soluções em parceria com grandes empresas e validar, na prática, como a tecnologia pode revolucionar a capacitação de times em larga escala", afirma Vladimir Nunan, CEO da Eduvem.