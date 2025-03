SC: Estabelecimento usa corante para deixar carne estragada com "aparência de frescor"

Estabelecimento usa corante para deixar carne estragada com "aparência de frescor" / Crédito: Reprodução/Ministério Público de Santa Catarina

Um estabelecimento no Oeste de Santa Catarina usava corantes para avermelhar carnes estragadas e deixá-las com aparência de frescor. A irregularidade foi descoberta durante operação em 17 empreendimentos localizados em Seara e Xavantina, realizada entre os dias 24 e 26 de março. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Foram fiscalizados supermercados, açougues e restaurantes dos dois municípios, e diversas irregularidades foram constatadas. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ação, realizada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Seara, por meio do Programa de Proteção Jurídico-Sanitária dos Consumidores de Produtos de Origem Animal (POA), do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) encontrou outras diversas irregularidades.

Irregularidades encontradas, segundo o MPSC:

Carnes com prazos de validade expirados, inclusive congeladas irregularmente após o vencimento;

Uso de corantes para avermelhar carnes deterioradas, simulando aparência de frescor;

Presença de moscas dentro de embalagens de carne;

Ovos expostos ao sol - condição irregular que acelera o processo de deterioração;

Laticínios vencidos - como queijos e iogurtes infantis, além de sorvetes com validade expirada há mais de um ano, todos ainda disponíveis ao consumidor;

Leites e misturas lácteas vencidos e armazenados inadequadamente;

Ambientes insalubres em restaurantes, com higienização deficiente, acúmulo de resíduos, alimentos vencidos ou sem identificação, produtos de preparo vencidos há meses e carnes mantidas fora da temperatura adequada ou armazenadas de forma irregular;

Exposição de hortaliças em avançado estado de decomposição, com presença de mofo, fungos e matéria orgânica em deterioração visível. A operação contou também com a participação da Vigilância Sanitária Municipal de Seara e de Xavantina, Vigilância Sanitária Estadual, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Polícia Civil (incluindo a CAO Agro) e a Polícia Militar local. "Não se trata de uma medida burocrática. Essa operação foi planejada para proteger diretamente o consumidor. Estamos falando de alimentos vencidos - em alguns casos, há longos meses - armazenados e vendidos em condições inadequadas, com risco à saúde da população”, destacou o Promotor de Justiça Wesley da Silva Müller. “A verdade é que, ao entrar em um mercado ou restaurante, as pessoas confiam que estão adquirindo produtos fiscalizados, dentro do prazo e próprios para o consumo”, complementou o promotor.

A Vigilância Sanitária aplicou autuações administrativas e concedeu prazos para o ajustamento das irregularidades encontradas. Os estabelecimentos que não se adequarem poderão ser interditados. O Ministério Público também adotará as providências cabíveis para a responsabilização civil pelos danos morais causados aos consumidores, bem como a responsabilização criminal, com base no crime contra as relações de consumo, previsto no art. 7º da Lei n. 8.137/90. Operação no Norte apreende 1.300 kg de carne No Norte do Estado, em São Francisco do Sul, a apreensão de 1.300,75 quilos de carne e produtos impróprios para consumo, além de uma prisão em flagrante, ocorreram em operação durante dois dias, 25 e 26 de março.