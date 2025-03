Lula anuncia acordo sobre carne com o Vietnã e diz que Brasil vai exportar produto ao país

"Depois de muitos anos de tentativa, o primeiro-ministro anunciou que finalmente vai comprar carne brasileira para o mercado do Vietnã. É uma notícia extraordinária e acho que é muito importante para o Vietnã e para o Brasil", disse Lula em vídeo publicado no X.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou acordo com o Vietnã em relação à carne e disse que o país vai comprar o produto brasileiro. A decisão foi tomada durante reunião com o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, nesta sexta-feira, 28.

Na publicação, o presidente avaliou que o que "causou" a decisão do primeiro-ministro foi a presença dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), no encontro. "Mostrou a força da amizade que nós queremos ter com o Vietnã."