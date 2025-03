Governo brasileiro dialoga com China para retomar exportação de 3 frigoríficos, diz secretário

O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Carlos Goulart, afirmou, em nota, que o governo brasileiro está em conversações com representantes da indústria de proteína bovina e do governo chinês em busca de soluções que permitam a retomada das exportações por três frigoríficos suspensos pelo país asiático.

"Seguiremos em diálogo com o setor privado exportador e com as autoridades chinesas para solucionar os questionamentos apontados e retomar as exportações dessas unidades", disse Goulart, na nota, ressaltando que o Brasil mantém um bom desempenho na defesa agropecuária, o que reforça a credibilidade do setor no mercado internacional.