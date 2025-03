O rei escravo de Ouro Preto: conheça a história de Chico Rei

Junto de seu filho Muzinga, Galanga chegou na região de Cais do Valongo, no Rio de Janeiro e depois foram levados a Vila Rica — atual região de Ouro Preto, em Minas Gerais — para trabalhar na Mina da Encardideira, que viria a ser comprada por Chico tempos depois.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Cais do Valongo foi construído em 1811 pela Intendência Geral de Polícia da Corte do Rio de Janeiro, que tinha como objetivo retirar da Rua Direita, atual Rua Primeiro de Março, o desembarque e comércio de africanos escravizados que eram levados para as plantações de café, fumo e açúcar do interior do Estado e de outras regiões do Brasil.