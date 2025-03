Crianças que colocaram cocaína na boca em MG teriam confundido droga com doce

Os alunos que colocaram cocaína na boca em uma escola do município de Itamonte, em Minas Gerais, teriam confundido a droga com doces, de acordo com a Polícia Militar do Estado (PMMG). O caso ocorreu durante a última sexta-feira, 21, quando uma criança de 4 anos levou papelotes da substância para a aula por engano.

A menina teria achado que a droga era uma espécie de doce, e distribuiu para os colegas de turma. Ao todo, dezesseis pacotes foram encontrados na mochila e na carteira da estudante, dos quais sete estavam lacrados e nove abertos. As informações são do portal G1 Sul de Minas.