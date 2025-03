Onça é vista passeando em rua de Gramado (RS): "Não há motivo para alarme"

A presença do animal em áreas urbanas é rara, mas tem se tornado mais frequente em diversas regiões do Brasil, devido à destruição de habitats naturais e ao avanço da urbanização

Uma onça-parda (Puma concolor) foi vista circulando nas ruas de Gramado, no Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira, 21. Moradores da cidade, conhecida por sua forte atividade turística, ficaram surpresos com a aparição do animal, que foi registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais.

A Prefeitura de Gramado afirmou que a onça-parda vista nas ruas da cidade está em seu habitat natural. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente esclareceu que monitora as espécies da região e destacou que o registro é um "sinal do estado de preservação das florestas locais".