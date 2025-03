Ladrão de banco procurado nacionalmente é preso no Rio de Janeiro

Foragido desde fevereiro de 2024, Diego Galdino, 42 anos, foi encontrado no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, pela Polícia Civil

Um dos ladrões de banco mais procurados do País foi preso neste sábado, 15, após mais de um ano foragido. Diego Galdino, 42 anos, era alvo de buscas desde fevereiro de 2024 e chegou a ficar escondido no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Diego se preparava para ir a um evento religioso no momento de chegada dos policiais. Ele foi capturado no município de Cachoeira de Macacu.