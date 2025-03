PM: reconhecimento facial auxiliou a prisão de 500 pessoas no Rio

O sistema de reconhecimento facial, implantado pela Polícia Militar do Rio, em dezembro de 2024, já auxiliou a corporação a efetuar 500 prisões. A marca foi atingida nesta terça-feira de carnaval (4), nas proximidades do Sambódromo do Rio, por policiais militares do 4° batalhão (São Cristóvão) que prenderam um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça por crime de roubo.

A tecnologia de ponta é usada no planejamento especial elaborado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar para a segurança do carnaval. Desde 28 de fevereiro, já identificou 12 pessoas com mandados de prisão em aberto, cinco delas na região central do Rio de Janeiro.