Juiz autoriza que palestino ameaçado com deportação fale em privado com advogados

O líder dos protestos estudantis contra a guerra de Israel em Gaza, Mahmoud Khalil, detido no sábado em Nova York pelas autoridades migratórias dos Estados Unidos com vistas à sua deportação, poderá falar em privado com seus advogados, anunciou um juiz nesta quarta-feira (12).

Khalil, graduado pela Universidade de Columbia e uma das figuras mais proeminentes do movimento de protesto que eclodiu no ano passado no campus da prestigiada universidade nova-iorquina para pedir um cessar-fogo em Gaza, foi detido pelas autoridades migratórias e transferido para um centro de detenção de migrantes na Luisiana (sul).