Dortmund vira sobre o Lille e pega o Barcelona nas quartas da Champions

Time alemão faz grande segundo tempo no Stade Pierre-Mauroy, França, e confirma classificação com gols de Emre Can e Beier / Crédito: Jogada 10

O segundo confronto das quartas de final da Champions 2024/25 está definido. O Borussia Dortmund venceu o Lille por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (12), no Stade Pierre-Mauroy e vai encarar o Barcelona na próxima fase. Em casa, o time francês conseguiu se impor no primeiro tempo e abriu o placar com Jonathan David. Mas, a segunda etapa foi toda dos alemães, que buscaram a vitória com gols de Emre Can, de pênalti, e Beier. O primeiro jogo entre as equipes no Signal Iduna Park, em Dortmund, terminou empatado por 1 a 1. Dessa maneira, o Borussia precisava vencer o Lille fora de casa para confirmar a classificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Barcelona e Borussia Dortmund se enfrentam no dia 8 de abril, no primeiro duelo das quartas de final. Por ter feito uma das melhores campanhas da fase de liga, o Barça terá a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.

LEIA MAIS: Raphinha se torna o brasileiro com mais gols em uma edição da Champions Lille x Borussia Dortmund O Lille soube aproveitar a vantagem de jogar no Stade Pierre-Mauroy e saiu na frente ainda no primeiro tempo. Em uma bela jogada, o brasileiro Ismaily venceu duas disputas no meio de campo e tocou para Jonathan David, que recebeu livre na área e finalizou com tranquilidade. O Dortmund reagiu após o gol, criou boas chances, mas parou nas defesas de Chevalier.