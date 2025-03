Rosas de Ouro é campeã do carnaval das escolas de samba de São Paulo

A Sociedade Rosas de Ouro foi a grande vencedora do desfile das escolas de samba do carnaval de São Paulo de 2025. A agremiação obteve 269,8 pontos, seguida da Acadêmicos do Tatuapé (269,8 pontos) e da Gaviões da Fiel (269,7 pontos).

O critério de desempate foi a somatória de todas as notas recebidas, inclusive as descartadas. Foram rebaixadas ao Grupo de Acesso a Acadêmicos do Tucuruvi (269,0 pontos) e a Mancha Verde (268,9 pontos).