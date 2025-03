Madeira em extinção: Marinha apreende carga de embarcação no Pará

A Marinha do Brasil apreendeu, no sábado, 1º de março, uma embarcação que transportava cerca de 3.200 ripas de madeira ilegalmente, na Ilha do Marajó, próxima ao município de Breves, no Pará.

A embarcação levava dois tipos de madeira processada, conhecidas como Andiroba e Acapu, sendo a segunda ameaçada de extinção. A carga foi avaliada em cerca de 200 mil reais e a comercialização dos dois tipos de madeira é ilegal no País.