Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em casa de influencer amigo de Neymar e Depay

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na última quarta-feira (26), mandados de busca e apreensão na casa do influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, em um condomínio de luxo Mogi das Cruzes. O influencer esteve recentemente com Neymar e Memphis Depay em evento fechado.

De acordo com o Portal Léo Dias, Buzeira é alvo de uma investigação que apura o envolvimento dele com um traficante ligado ao PCC. Aliás, ainda segundo o site, a polícia civil investiga uma trocas de mensagens do influenciador com um criminoso preso em agosto no ano passado que é chamado de “Neymar do PCC”.