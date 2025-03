Garota desaparecida há 5 dias em Cajamar; buscas continuam em SP

Em conversas por WhatsApp com uma amiga, Vitória relatou preocupação ao perceber a presença de dois homens no ponto de ônibus. A amiga sugeriu que ela tirasse fotos, mas a adolescente hesitou por receio de ser notada.

Segundo relatos à polícia, um carro com quatro homens teria sido visto seguindo Vitória depois que ela desceu do ônibus e caminhava em direção à sua casa.

“Nossa esperança é de que ela esteja bem. Tudo o que queremos é que ela volte para casa com vida.”

Investigação segue em andamento

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Delegacia de Polícia de Cajamar abriu um inquérito para apurar o caso. Além de familiares, o namorado da adolescente já foi ouvido, mas detalhes da investigação não foram divulgados.

As buscas continuam, e qualquer informação sobre o paradeiro de Vitória pode ser comunicada às autoridades. A adolescente foi vista pela última vez no bairro Ponunduva, onde mora com a família. No dia do desaparecimento, ela vestia uma camiseta cinza, calça legging preta, tênis branco e carregava uma sacola pink.