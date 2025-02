As críticas na estreia de 'Ainda Estou Aqui' nos cinemas britânicos: 'Mistura alquímica do pessoal, político e artístico'

Robbie Collin, crítico do The Telegraph, também destaca o desempenho "hipnotizante" de Fernanda Torres e diz que ela "pode muito bem acabar levando o prêmio de Melhor Atriz na próxima semana".

O crítico do The Guardian, Peter Bradshaw, dá três estrelas (de cinco) ao filme, dizendo que "a sutileza e a dignidade do desempenho indicado ao Oscar de Fernanda Torres no novo filme de Walter Salles tem sido elogiadas com razão". Bradshaw coloca Torres como "centro sereno de uma história comovente", mas "um tanto entorpecida e às vezes até estranhamente plácida".

"Para mim, o filme – na sua lealdade ao autocontrole da própria Eunice – ignora o horror e a raiva que certamente também devem estar presentes em algum lugar desta história. Os créditos finais, nos contando brevemente em que data Rubens foi assassinado, e também a data em que quatro agentes de segurança foram finalmente acusados, mas não condenados, são, retroativamente, desconcertantes. Há um mundo de drama e indignação nessas breves informações, mas isso nunca chega realmente ao filme", diz Bradshaw.