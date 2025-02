Casal morre em queda de avião de pequeno porte no interior de SP

Queda de avião em Quadra (SP) mata piloto e esposa / Crédito: Redes sociais/reprodução

Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Quadra, no interior de São Paulo, neste último sábado, 15, deixando duas vítimas fatais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal foi encontrado carbonizado entre os destroços. O avião privado decolou do Aeroquadra Aeroclube para um sobrevoo na região, com previsão de pouso no mesmo local. As vítimas foram identificadas como Nelson José Ponzoni, piloto da aeronave, e sua esposa, Vivien Neide Bonafer Ponzoni, psicóloga e professora.

A aeronave, do modelo experimental CT-U, já havia sofrido um acidente anterior em 2019, quando capotou ao tentar um pouso forçado, mas sem deixar vítimas na ocasião. A queda do avião foi registrada após as 11h, os bombeiros foram chamados às 11h25 para o local do acidente.

Vítimas voavam com frequência O avião de pequeno porte, que pertencia a Nelson, caiu logo após decolar do Clube de Voo Aeroquadra, onde realizaria um voo panorâmico antes de retornar ao ponto de partida. Nelson Ponzoni era um piloto experiente, com mais de cinco décadas de atuação na aviação comercial. Ele trabalhou para as extintas companhias aéreas Varig e Vasp e chegou a pilotar grandes aeronaves, como o icônico Boeing 747. SOBRE O ASSUNTO | Brasil teve 26 acidentes aéreos com 11 mortes em 2025

O amor pela profissão também influenciou os filhos. Um deles atua como piloto na Gol, outro é copiloto da Qatar Airways, e a filha escolheu a engenharia aeronáutica, trabalhando em uma companhia aérea. Mesmo após a aposentadoria, Nelson manteve sua paixão por aviões e costumava voar regularmente com sua aeronave particular. Vivien Neide Bonafer Ponzoni era psicóloga e professora, com uma trajetória marcada pelo ensino e pela prática clínica. Formada pelo Instituto Sedes Sapientiae, especializou-se em psicodrama e tornou-se didata e supervisora pela Federação Brasileira de Psicodrama (Febrap). Também possuía qualificação como terapeuta de família e casal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Reconhecida pelo seu trabalho na área da psicologia, Vivien dedicou a vida ao atendimento terapêutico e à formação de novos profissionais.