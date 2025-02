Túmulo de Navalny atrai mais de mil pessoas em Moscou no aniversário de sua morte

Mais de mil pessoas se reuniram, neste domingo (16), em frente ao túmulo de Alexei Navalny, em Moscou, apesar do risco de represálias das autoridades no primeiro aniversário da morte na prisão do principal opositor do Kremlin.

Ao menos 1.500 pessoas foram ao cemitério de Borisovskoye, na capital russa, onde Navalny foi enterrado. No começo da tarde, uma longa fila se formava no local, segundo jornalistas da AFP.