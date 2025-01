Missão de simulação espacial no RN terá participação de jovens do Ceará

Nos dias 18 e 19 de janeiro, a Estação Espacial Análoga Habitat Marte realizará uma missão de simulação espacial. A missão vai ocorrer na zona rural de Caiçara do Rio do Vento, no sertão do Rio Grande do Norte. A estação recria as condições desafiadoras de uma missão em Marte, buscando operacionalizar protocolos de convivência, sustentabilidade e exploração espacial. A missão contará com a participação de duas famílias do Ceará.

O coordenador da estação, professor Júlio Rezende, destacou a importância da missão histórica. “Este trabalho une aprendizado científico, sustentabilidade e inovação em um ambiente que simula as condições inóspitas do espaço. Essa missão tem um foco na participação de crianças e adolescentes. Então vão ser duas crianças e uma adolescente do Ceará que participarão da missão, junto com a presença da família”, afirmou.