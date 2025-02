Queda de avião em SP: áudio e vídeo revelam momentos antes do impacto

Piloto pediu retorno imediato antes da queda; confira áudio e vídeo dos momentos antes do acidente em São Paulo ; / Crédito: reprodução / Twitter

Um avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, por volta das 7h20min de sexta-feira, 7. O acidente deixou ao menos dois mortos e sete feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A aeronave, um King Air F90, colidiu com veículos e um ônibus de transporte público, que pegou fogo e ficou destruído. Um vídeo captado por câmeras de segurança registrou o momento do impacto, enquanto um áudio de um piloto no aeroporto Campo de Marte revelou que o comandante do avião solicitou retorno imediato antes da queda.

Queda de avião em São Paulo: vídeo registra a queda da aeronave; veja Imagens de uma câmera de segurança mostram o avião cruzando a avenida em alta velocidade antes da colisão. O impacto contra um ônibus resultou em uma explosão, e o fogo consumiu completamente o veículo. Passageiros e o motorista conseguiram escapar a tempo. No local, cinco pessoas que aguardavam no ponto de ônibus sofreram ferimentos leves, incluindo uma idosa. Um motociclista também foi atingido pelos destroços e precisou de atendimento médico.

A avenida, uma das mais movimentadas da região, foi interditada e só foi liberada nos dois sentidos às 14h45min. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para apurar as causas da tragédia. Queda de avião em SP: piloto fez pedido de retorno imediato Um áudio captado por um piloto que aguardava para decolar no aeroporto Campo de Marte revelou que o comandante do King Air F90 solicitou um retorno imediato instantes antes da queda. No entanto, ele não declarou emergência e não houve mais comunicação após o pedido.

“Ele [piloto] não declarou emergência. Ele falou: ‘torre, solicito retorno imediato, fox-echo-mike, e não falou mais nada… E a torre tentou chamar ele, tentou chamar ele, e mais nada. Logo vi a fumaça, decolou helicópteros. Complicado. Que triste”, relatou o piloto no áudio obtido pela TV Globo. Acidente de avião em SP deixou dois mortos e sete feridos: entenda o que aconteceu O avião era pilotado por Gustavo Medeiros, de 44 anos, e tinha como passageiro o proprietário da aeronave, Márcio Louzada Carpena, de 49 anos. Ambos foram encontrados carbonizados dentro da fuselagem, segundo o Corpo de Bombeiros. A aeronave decolou do Aeroporto do Campo de Marte por volta das 7h15min com destino a Porto Alegre. Testemunhas relataram que o avião tentou um pouso de emergência antes da queda.