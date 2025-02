Resultado da UnB 2025: veja lista de aprovados e como consultar

Provas ocorreram em novembro com mais de 14 mil inscritos para 2.112 vagas. Aprovados devem acompanhar cronograma de matrículas nos canais da UnB

Além da publicação virtual, a universidade anunciou os nomes no Teatro de Arena do campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), onde veteranos, familiares e amigos acompanharam a comemoração dos novos calouros.

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta segunda-feira, 3, o resultado do vestibular tradicional 2025 . A lista dos aprovados pode ser consultada online por meio deste link .

Resultado da UnB 2025: concorrência e cursos mais disputados

O vestibular contou com 14.528 candidatos disputando 2.112 vagas distribuídas entre os campus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. Entre os cursos mais concorridos do campus principal, Medicina liderou a disputa com 196,80 candidatos por vaga, seguido por Direito (31,13) e Psicologia (29,96).

Além disso, foram divulgados os aprovados para as 40 vagas do curso de licenciatura em Língua de Sinais Brasileira/Português como segunda língua, ofertado no período diurno.

Resultado da UnB 2025: próximos passos para os aprovados

Os selecionados devem acompanhar o cronograma de matrículas, disponível no site do Cebraspe e nos canais oficiais da UnB. É essencial ficar atento às datas e à documentação exigida para garantir a vaga no primeiro semestre letivo de 2025.