Uma pessoa permanece internada, após briga de torcidas no Recife

A iniciativa de proibir a presença de público não foi bem recebida pelo Sport. Em nota publicada no domingo (2), o clube disse "lamentar profundamente os atos de violência ocorridos no Recife no último sábado", no entanto, "discorda veementemente da ‘solução’ apresentada pelo governo do estado, que proíbe a presença da torcida do Sport nos próximos cinco jogos na Ilha do Retiro”.

Segundo a direção do Leão, “a medida tomada penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes, além de prejudicar uma cadeia do futebol”.

O Ministério do Esporte repudiou os atos de violência e afirmou que o confronto entre torcedores não condiz com os valores que a atividade esportiva deve promover, como respeito e convivência pacífica. O Ministério reforçou a necessidade de uma investigação rigorosa e a responsabilização dos envolvidos.