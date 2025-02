Motorista que recebeu e devolveu R$ 131,8 milhões processa banco e pede R$ 13 milhões

Após receber por engano quase R$ 132 milhões na conta, Antônio Pereira do Nascimento, que trabalha como motorista, processa a instituição bancária que fez a transação. O caso aconteceu em junho de 2023, em Palmas, município do Tocantins. Ele pede mais de R$ 13 milhões por direito de recompensa, além de mais R$ 150 mil de indenização por danos morais.

Embora o problema tenha sido resolvido para o banco, o motorista afirma ter sofrido diversas consequências, apesar de ter agido com honestidade. De acordo com a ação movida contra o Bradesco, sua defesa alega que ele foi submetido a pressão psicológica por parte do gerente da agência para devolver o dinheiro, mesmo já tendo se disposto a fazê-lo.

"[...] Imediatamente, comunicou o Banco do Bradesco sobre o erro, informando que devolveria os valores no dia seguinte devido ao horário de funcionamento das agências. O gerente do Banco Réu iniciou uma pressão psicológica sobre o Autor, insinuando a presença de “pessoas” na porta de sua casa para aguardar a devolução do valor, tratando o Autor como um criminoso", destacaram os advogados do motorista na ação, que tramita na 6ª Vara Cível de Palmas.

Segundo a defesa, o caso gerou "abalos emocionais e constrangimentos" ao homem. Além disso, a ampla repercussão na mídia resultou em "especulações e exposição de sua vida íntima", afetando não apenas o motorista, mas também sua família.