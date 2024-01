Prestes a completar 100 anos, idosa monta tradicional lapinha de Natal no Mucuripe

Detalhes da lapinha de natal de dona Mundinha, montada no Mucuripe há 76 anos Crédito: AURÉLIO ALVES Detalhes da lapinha de natal de dona Mundinha, montada no Mucuripe há 76 anos Crédito: AURÉLIO ALVES Detalhes da lapinha de natal de dona Mundinha, montada no Mucuripe há 76 anos Crédito: AURÉLIO ALVES Detalhes da lapinha de natal de dona Mundinha, montada no Mucuripe há 76 anos Crédito: AURÉLIO ALVES Detalhes da lapinha de natal de dona Mundinha, montada no Mucuripe há 76 anos Crédito: AURÉLIO ALVES Detalhes da lapinha de natal de dona Mundinha, montada no Mucuripe há 76 anos Crédito: AURÉLIO ALVES Detalhes da lapinha de natal de dona Mundinha, montada no Mucuripe há 76 anos Crédito: AURÉLIO ALVES

Três peixes-beta que moram no lago da lapinha para se alimentar de possíveis larvas de mosquitos também precisam de cuidados. Os bonecos, alguns com quase 100 anos, necessitam de manutenção constante. Se alguma peça sai do lugar, é preciso saber como colocá-la de volta no complexo arranjo de miniaturas.

Com o passar dos anos, a próxima geração se envolveu ativamente na produção e manutenção da lapinha. A filha Antonieta Santos conta que a mãe ensinou aos filhos que não poderiam mexer nas miniaturas, transformando-os em guardinhas. “Era para não mexerem e nem deixar ninguém mexer”, relembra Antonieta.

Hoje, os filhos cuidam da organização, da instalação elétrica e hidráulica. Dona Mundinha observa, coordena os locais de cada miniatura e, depois, passa os meses até o Natal admirando a criação. “Para mim isso é tudo. Esse tempo todo eu fico nessa cadeira olhando”, diz.

Centenário da matriarca

Com o centenário se aproximando em abril de 2024, os filhos, netos e bisnetos de Mundinha já organizam a festa de aniversário da matriarca. A matriarca diz que eles resolvem tudo; já Antonieta fala da voz e da autonomia da mãe, respeitadas acima de tudo.

Esse respeito é o que leva a família a levar a sério a paixão de Mundinha. Ela espera que os filhos sigam com a montagem da lapinha. “Se Deus quiser, é o que eu peço a eles, que continuem”, conta.