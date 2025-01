Colisão entre carro e caminhão dos Bombeiros mata cinco pessoas no RS

No interior do Rio Grande do Sul, uma colisão entre um caminhão dos bombeiros e um carro deixou cinco mortos / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Cinco pessoas morreram neste domingo, 26, no interior do Rio Grande do Sul, após uma colisão entre um carro, um Toyota Corolla, e um caminhão do Corpo de Bombeiros. Entre as vítimas fatais estavam dois soldados da corporação, Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro.



Segundo informações do G1, o caminhão dos bombeiros, cedido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Gramado para atuar na Rota do Sol, no município de Terra de Areia, estava em deslocamento para atender a uma ocorrência quando capotou e colidiu frontalmente com o automóvel.

Além das cinco vítimas fatais, outra pessoa – uma adolescente, que era ocupante do carro – foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Governador e Corpo de Bombeiros prestam condolências às vítimas

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou profundamente o ocorrido e prestou suas condolências: "É com profunda tristeza que recebo a notícia do trágico acidente ocorrido na Rota do Sol, na manhã deste domingo, que vitimou dois bombeiros militares e três pessoas de uma família que estava em um veículo de passeio. Neste momento de tanta dor, me solidarizo com familiares, amigos e colegas das vítimas, desejando força para enfrentarem estas perdas irreparáveis. Que o grande valor desses bombeiros militares, que estavam a serviço da vida, jamais seja esquecido. Desejo, ainda, pronta recuperação à pessoa que está hospitalizada.

O caminhão do Corpo de Bombeiros, cedido pela unidade de Gramado para atuar na Rota do Sol durante o veraneio, estava em deslocamento para atender a uma ocorrência de capotamento na rodovia quando houve a colisão. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Os bombeiros que perderam suas vidas merecem todo nosso reconhecimento."

O perfil oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul também prestou homenagem aos agentes falecidos: