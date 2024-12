Corpos das vacas que morreram nas enchentes no RS seguem intactos após 7 meses

Vacas morreram no curral tentando fugir das enchentes de maio deste ano, no Rio Grande do Sul / Crédito: Fábio Tito/g1

Os corpos dos animais, vítimas da maior enchente que inundou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, permaneceram no mesmo local após sete meses do desastre. Imagens de cadáveres de vacas presas nos currais das fazendas retratam a tentativa de fuga malsucedida dos cerca dos 80 animais que morreram afogados na tragédia, em Vila Mariante, no município de Venâncio Aires (RS).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na fazenda de Vila Mariante, os restos mortais dos animais vítimas da inundação causada pelas cheias do rio Taquari seguem nos mesmos locais onde morreram.

Enquanto as antigas criações pecuárias se decompõem no lugar, outros animais são criados a poucos metros dos cadáveres. "O produtor está sem saber o que fazer. Nessa propriedade, ele perdeu a renda, que eram os animais e hoje ele não consegue comprar outros para continuar a produção”, explica o agricultor e tesoureiro dos produtores rurais de Venâncio Aires (RS), Gilmar Rodrigues de Oliveira. Vacas morreram no curral tentando fugir das enchentes de maio deste ano, no Rio Grande do Sul. Crédito: Fábio Tito/g1



Segundo Gilmar Rodrigues de Oliveira, essa circunstância pode ser observada em outras fazendas do município. Ele também comenta que os produtores necessitam de apoio do poder público. O governo Lula (PT) estima que no total tenha sido repassado cerca de R$ 58,5 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio deste ano.

Acerca da situação, o governo do Rio Grande do Sul afirmou que os repasses para o município somam R$ 7,9 milhões em recursos divididos entre benefícios sociais às famílias, apoio a empresas locais, reformas de hospitais, unidades de saúde, de educação e infraestrutura. O governo do Estado também disse que desenvolve ações na região de Venâncio Aires "desde os primeiros dias da enchente", conforme informações apuradas pelo portal G1, do Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Venâncio Aires, afirmou que ofereceu apoio aos moradores e produtores para a limpeza de suas casas e fazendas.