Menino de 10 anos que comeu bolo com arsênio sai da UTI

O menino de 10 anos que comeu um bolo com a família em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira, 31, conforme o boletim médico do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Três pessoas morreram após consumir o bolo. A criança seguirá internada e será acompanhada pela ala pediátrica do hospital. O menino é neto de Neuza Denize Silva dos Anjos, a terceira das vítimas.

De acordo com o boletim médico, a responsável por fazer o bolo segue internada por intoxicação alimentar em estado estável, contudo, teve piora da função respiratória. A mulher foi identificada como Zeli dos Anjos, de 60 anos.

Duas das sete pessoas que consumiram o bolo seguiam internadas. As vítimas fatais são: Denize Silva dos Anjos, Maida Berenice Flores da Silva e a filha dela, Tatiana Denize Silva dos Anjos. Bolo tinha "gosto estranho" As pessoas que ingeriram o doce notaram um gosto estranho ao ingerir o doce, conforme informou o delegado do caso, Marcos Vinícius Veloso, ao portal Zero Hora.

O alimento, com sabor apimentado e desagradável, foi percebido logo nos primeiros pedaços. Zeli chegou a parar de comer o doce ao perceber as reclamações. A Polícia Civil apura a presença de arsênio no sangue das vítimas, constatada após exames do hospital onde as pessoas que sobreviveram estão internadas. A proveniência ainda é investigada. Cerca de 15 pessoas foram ouvidas no inquérito. A expectativa é que Zeli seja ouvida pela polícia quando estiver em melhores condições.

Relembre o caso No último dia 23, sete pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa, durante um café da tarde, quando começaram a sentir um mal estar. Apenas uma delas não teria comido o bolo. Zeli também foi hospitalizada. Ela foi a responsável por preparar o alimento em Arroio do Sal e levá-lo para Torres. Em um intervalo de poucas horas, três mulheres morreram. Tatiana Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva tiveram parada cardiorrespiratória, conforme o hospital.