Celulares em sala de aula: Lula sanciona lei que limita uso dos aparelhos

Lei foi sancionada nesta segunda-feira, 13, em cerimônia no Palácio do Planalto e proíbe o uso de celular em sala de aula. Aparelho pode ser utilizado apenas para fins pedagógicos ou em casos de perigo

Aprovada pelo Senado no último mês de dezembro, a lei que proíbe o uso de celular nas salas de aula foi sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira, 13, no Palácio do Planalto. O ministro da educação, Camilo Santana, também esteve presente na cerimônia.

Com a nova regra, alunos não poderão usar qualquer tipo de aparelho eletrônico portátil tanto durante as aulas, como no recreio ou nos intervalos, o que inclui também tablets com acesso à internet.