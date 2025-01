Polícia prende homem acusado de liderar ataque a assentamento do MST

Em entrevista coletiva, a Polícia Civil informou que a motivação do ataque ainda está sendo investigada, mas está relacionada com uma disputa por um lote do assentamento / Crédito: Foto: Peterson Grecco/TV Vanguarda

A Polícia Civil comunicou que prendeu, nesse sábado, 11, o homem acusado de comandar o ataque ao assentamento, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Tremembé, no interior de São Paulo. O crime que aconteceu na noite da sexta-feira passada, 10, contra a comunidade Olga Benário deixou três mortos por tiros e pelo menos seis feridos após serem baleados. De acordo com o portal g1 Vale do Paraíba e Região, delegado seccional de Taubaté, Marcos Ricardo Parra informou em entrevista coletiva que durante o atentado os criminosos não cobriram o rosto, por isso foi possível encontrar o homem de 41 anos apontado como líder do ataque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A partir disso, o suspeito foi identificado pelas vítimas que estão hospitalizadas e por testemunhas que presenciaram o crime. O homem já era conhecido no assentamento Olga Benário.

“Ele confessou o crime. Não só confessou, como ele está indicando onde podem ser encontradas as demais pessoas (que participaram do ataque). Além de confessar o crime, ele foi reconhecido por algumas das vítimas e testemunhas. A gente trabalha na condição de certeza da participação dele”, informou o delegado seccional Marcos Ricardo Parra. Marcos disse que a motivação do ataque ainda está sendo investigada, mas está relacionada com uma disputa por um lote do assentamento. Porém o delegado explicou que ainda não foi esclarecido se o homem preso queria obter o terreno ou se negociava para um terceiro, mas que a agressão começou em razão do conflito por um lote. “A motivação foi o problema interno de pessoas do próprio assentamento, entre elas, ou seja, sem nenhuma conotação com invasão ou proteção de terra. Foi uma cobrança de posição em relação à permissão de negociar o terreno ou não. A gente não conseguiu, até agora, entender se ele era o adquirente ou se ele era o intermediário. Seja como for, ele estava lá para modificar o pensamento dos demais”, disse o delegado.

Valdir do Nascimento, o Valdirzão, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, 28, foram baleados e não resistiram. Valdir era uma das lideranças do assentamento Crédito: Foto: Divulgação/MST/Montagem:g1 Segundo Marcos, o homem foi detido e na delegacia confessou que participou do ataque na comunidade. No momento, a Polícia procura os outros que também participaram do crime. Na tentativa de identificar as digitais dos criminosos, a Polícia apreendeu armas brancas (como foices e facas), armas de fogo e um carro, que passarão pela perícia.

“O homem e seu grupo estariam lá para, num primeiro momento, intimidar, mas, como não intimidou e aconteceu, na verdade, uma repulsa da presença deles lá, aí se tem o nascimento de um confronto envolvendo arma branca e arma de fogo, que levou a esse resultado trágico de várias mortes e várias pessoas lesionadas”, comunicou Marcos. Porém, não há uma estimativa da quantidade de pessoas que cometeram a agressão contra o assentamento. A Polícia Militar (PM) comunicou que reforçou o policiamento na área da comunidade Olga Benário. Inquérito da Polícia Federal O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou, neste sábado, 11, que a Polícia Federal (PF) instaurasse um inquérito para apurar o ataque ao assentamento Olga Benário, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).