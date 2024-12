Homenagem a líder do MST segue após tentativa de deputados da direita de revogar medalha

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Alers) confirmou a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha ao líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile. A condecoração, aprovada em fevereiro pela Mesa Diretora da Casa, foi alvo de tentativas de revogação por parlamentares de direita, mas a presidência da Assembleia negou os pedidos, reforçando a legalidade do processo.

Segundo a presidência, resolução de Mesa não prevê possibilidade de reconsideração após a aprovação da concessão. Essa orientação jurídica foi decisiva para a rejeição das solicitações dos deputados Delegado Zucco (Republicanos), Capitão Martim (Republicanos) e Rodrigo Lorenzoni (PL), que buscavam barrar a homenagem.