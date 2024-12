Polícia investiga mortes de mulheres que comeram bolo de Natal com arsênio no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga três mortes e várias hospitalizações de pessoas de uma mesma família que comeram um bolo de Natal com arsênio, informaram veículos de imprensa neste fim de semana.

Três mulheres — de 43, 58 e 65 anos — morreram após comer o bolo em uma reunião familiar no dia 23 de dezembro na pequena cidade de Torres, no litoral norte gaúcho.