Avião de pequeno porte cai no Rio Grande do Sul

Avião cai no Rio Grande do Sul / Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um avião de pequeno porte caiu em Montenegro, cidade localizada no Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado, 11. No momento da queda a aeronave era pilotada pelo ex-prefeito do Município, Carlos Eduardo, que atua como instrutor, e por um aluno. Ambos foram resgatados com vida. Conforme portal G1, o acidente foi registrado por volta das 15 horas de hoje. Equipamento, que estava sendo utilizado para treinamento, tentava ganhar altitude quando atingiu uma árvore de eucalipto.