Voo vindo de Londres chega ao Brasil sem malas

Um fato curioso aconteceu durante a chegada de um avião no Rio de Janeiro (RJ), na manhã deste sábado, 11. Isso porque o voo oriundo de Londres, da companhia British Airways, chegou à capital fluminense com todos os passageiros a bordo, mas sem as malas.

De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, a aeronave pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, por volta das 7 horas de hoje.