Fábrica de embalagens inicia operação em Quixeramobim dia 23 de janeiro

"Através do nosso Plano de Atração de Investimentos e em parceria com o Governo do Estado do Ceará, se materializa mais uma grande indústria no nosso município", confirmou em suas redes sociais neste domingo, 5.

Em outubro do ano passado, Afrânio havia comentado que as discussões para a implementação do negócio em Quixeramobim haviam iniciado ainda em 2023 por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), com um memorando de intenções.

A SDE ressaltou, em 2024, a importância estratégica do projeto e dos compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG, em inglês) assumidos pela empresa.

Os executivos da pasta afirmaram, ainda, que o setor calçadista deve ser fortalecido com embalagens de alta qualidade a partir da indústria.