Após queda de helicóptero, hélice atinge carro em Santa Catarina

A queda ocorreu próximo à rodovia de acesso ao Parque Beto Carrero World . No momento da colisão, não havia ninguém no carro atingido. O veículo de modelo Captiva ficou bastante danificado.

Um pedaço da hélice de um helicóptero que caiu na tarde desse sábado, 4, em Penha, município de Santa Catarina, atingiu a traseira de um carro que estava estacionado a 500 metros do local do acidente.

Segundo informações do G1 SC, o carro pertence a um morador local. Uma testemunha ocular disse ter visto a peça que se soltou da aeronave indo em direção ao automóvel, que estava estacionado na rua Vereador Arno Reinaldo da Silva.

O proprietário do veículo foi orientado a guardar o carro com a hélice dentro para a realização de perícia posteriormente. O acidente aconteceu por volta das 14h, na SC-414. Na aeronave estavam quatro pessoas de uma mesma família e o piloto.

O piloto apresentou pequenas escoriações no punho. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Helicóptero cai em Santa Catarina Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Acidente em Santa Catarina é investigado

Autorizado a realizar tráfego aéreo, o helicóptero iria fazer um voo panorâmico para turistas na região. No momento da queda, a aeronave estava tentando levantar voo e despencou de uma altura de 4 metros em uma área de campo aberto.