RJ: Homem é preso após exibir órgão genital a passageira em ônibus

Um homem foi preso após mostrar o órgão genital a uma passageira em um ônibus BRT, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 4 de janeiro. O caso ocorreu na altura da Estação do Magarça, em Guaratiba, na zona oeste da cidade. Os policiais encontraram uma faca com o suspeito.

A ocorrência foi registrada na 43ª DP (Sepetiba) e o homem foi identificado como Emanuel Santos de Campos. Segundo a CNN, o marido da vítima relatou o caso a agentes do BRT Seguro, que foram acionados até o local, conforme informações da Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop).