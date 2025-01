Janeiro 2025: confira as datas comemorativas do mês

Veja calendário e datas comemorativas do mês de janeiro de 2025 / Crédito: Pexels / Leeloo The First

Janeiro de 2025 começa com o feriado nacional da Confraternização Universal, celebrado no dia 1º. Além de marcar o início do novo ano, o mês traz diversas datas comemorativas, como o Dia de Reis, o Dia do Fico e o aniversário da cidade de São Paulo, além de homenagens como o Dia da Saudade e o Dia do Mágico. Confira abaixo todas as datas comemorativas do mês de janeiro. Calendário astronômico 2025: SAIBA o que será observado no Brasil



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1º de janeiro de 2025 – Confraternização Universal (feriado nacional) O dia 1º de janeiro é um feriado em todo o território nacional e celebra a Confraternização Universal, marcando o início do novo ano.

Esta data simboliza a união entre os povos e é comemorada em diversos países. Foi instituída para promover a paz e a fraternidade entre as nações, um ideal que ganhou força no século XX, especialmente após os conflitos mundiais. Além de seu simbolismo global, no Brasil, o dia é também tradicionalmente associado às festividades de Ano Novo, quando as pessoas fazem reflexões sobre o ciclo que se inicia e traçam metas para o futuro. 6 de janeiro de 2025 – Dia de Reis O Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, marca a visita dos três Reis Magos – Baltazar, Gaspar e Melquior – ao menino Jesus. Essa tradição cristã remonta ao relato bíblico da Epifania, quando os reis seguiram a estrela de Belém para oferecer presentes ao Salvador: ouro, incenso e mirra.

No Brasil, essa data também encerra oficialmente as celebrações natalinas, e muitas famílias desmontam os presépios e as decorações de Natal. Em algumas regiões, são realizadas festas e cantorias, como as Folias de Reis, que misturam religiosidade e cultura popular. 9 de janeiro de 2025 – Dia do Fico Confira as datas comemorativas do mês de janeiro, a origem e o significado de cada uma Crédito: Pexels / Matheus Bertelli O Dia do Fico relembra a declaração de Dom Pedro I em 9 de janeiro de 1822, quando afirmou: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto. Diga ao povo que fico.

”Essa decisão marcou um momento crucial na história do Brasil, já que Dom Pedro decidiu permanecer no país, contrariando as ordens da corte portuguesa de retornar a Portugal. O Dia do Fico é visto como o primeiro passo para a Independência do Brasil, proclamada alguns meses depois, em setembro de 1822. 25 de janeiro de 2025 – Dia de São Paulo e aniversário da cidade de São Paulo Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025



No dia 25 de janeiro, celebra-se o Dia de São Paulo, apóstolo que dá nome à cidade de São Paulo, fundada em 1554 pelos jesuítas. A data também marca o aniversário da capital paulista, que em 2025 completa 471 anos. Comemorada com eventos culturais, shows e atividades, a data celebra a rica história da maior cidade do Brasil, que é um dos principais centros econômicos e culturais da América Latina. 30 de janeiro de 2025 – Dia da Saudade O Dia da Saudade, comemorado em 30 de janeiro, é uma data que homenageia um dos sentimentos mais característicos do povo brasileiro: a saudade. N