Noivos capotam carro e viralizam com ensaio de fotos feito no local do acidente

O casal havia acabado de sair do cartório após o casamento civil em Uberlândia, quando sofreu um acidente a caminho do ensaio fotográfico

Após verificarem as condições físicas dos envolvidos e constatarem que o dano havia sido apenas material, os noivos decidiram aproveitar o imprevisto para registrar o momento com humor no local do acidente.

De acordo com o portal Terra, o acidente ocorreu após a tentativa de Kelmer de desviar de um cachorro que passava na estrada. Com chuva, as condições de visibilidade estavam prejudicadas, o que fez com que o motorista entrasse em um campo de plantação de soja. Com a terra fofa e a velocidade, o veículo capotou.

Apesar do incidente, a noiva e seu vestido branco permaneceram intactos. O buquê de flores, carregado em um vaso de água, também não sofreu danos e chegou a compor as fotos posteriormente.



Um ensaio diferente



Em entrevista ao programa “Encontro”, Marisa afirmou que, momentos antes do acidente, havia ligado para a sua prima e dito que queria fotos de casamento diferentes das habituais.