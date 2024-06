Casal que se conheceu após perder os noivos em acidente se casa

Uma triste coincidência uniu um casal da cidade de Formiga, em Minas Gerais. Após perderem seus noivos em um acidente de moto, com nove anos de diferença, na Avenida Brasil, Magali Lázara de Oliveira, 41, e Edgar Campos, 46, se uniram em matrimônio neste sábado, 15.

Em uma cerimônia ao ar livre, o casal celebrou a nova fase na presença de familiares e amigos. O noivo chegou ao local da festa em um caminhão, trajado com um chapelão e botinas, as alianças foram levadas pelo tio do casal, de 102 anos, que tornou o momento mais especial.

Ao portal G1 Minas Gerais, Magali definiu a celebração como a realização de um sonho. “Estou me sentindo abençoada em poder compartilhar a vida com uma pessoa tão maravilhosa, tão especial. Deus é perfeito em tudo", relatou.