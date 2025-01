Avião da Voepass tem problema no voo e retorna para aeroporto em SP

Um avião da Voepass, que saiu de Ribeirão Preto com destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, precisou retornar para o aeroporto no interior paulista, onde está localizada a base da empresa, devido a um problema no voo. O caso ocorreu na noite da última segunda-feira, 30.

O voo 2214 retornou ao aeroporto 45 minutos após a decolagem. Estavam na aeronave 43 passageiros e quatro tripulantes. A companhia aérea informou à Folha de S.Paulo, que o avião, modelo ATR, apresentou uma questão técnica, sem especificar o problema.