Alistamento feminino começa em 1º janeiro, segundo Ministério da Defesa

Meninas que completarem 18 anos em 2025 podem se alistar às Forças Armadas. São 1.465 vagas para as voluntárias no alistamento

Início das atividades

As jovens selecionadas para servir às Forças Armadas devem iniciar as atividades no primeiro ou no segundo semestre de 2026, de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto.

Para iniciar em uma das Forças escolhidas, as novatas irão atuar como soldado ou marinheiro-recruta, caso sirva na Marinha.

Uma vez que as voluntárias se tornarem soldados ou marinheiros-recruta, o serviço militar se torna obrigatório, passível de aplicação de penalidades e com a imposição de deveres e direitos militares.