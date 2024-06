Forças Armadas vão permitir alistamento militar feminino pela 1ª vez

A ação será voluntária e terá início em 2025. A previsão é que as mulheres alistadas entrem nas fileiras do órgão em 2026

O alistamento feminino será voluntário e, segundo os planos do órgão, deve ser permitido às mulheres que completarem 18 anos em 2025. A previsão é que as alistadas entrem nas fileiras das Forças Armadas em 2026.

Pela primeira vez na história, as Forças Armadas vão permitir que as mulheres participem do alistamento militar para o ingresso na carreira de soldado.

Múcio havia determinado que as vagas reservadas ao grupo feminino crescessem gradativamente até alcançar 20% das cerca de 85 mil pessoas que entram no serviço militar atualmente.

Segundo o resultado dos estudos do Estado-Maior do Exército, a sugestão é de que sejam abertas de 1 mil a 2 mil vagas para as mulheres em 2025, com prioridade para áreas em que haja presença feminina, como hospitais, escolas e bases administrativas. As informações são da Folha de S. Paulo.

O plano interno é aumentar gradativamente as vagas até chegar a 5 mil, número menor que o apresentado por Múcio, já que os 20% representam 15 mil vagas no Exército.

Atualmente, as mulheres já são autorizadas a entrar nas Forças Armadas por outros meios, como nas escolas que preparam oficiais. Entretanto, a participação feminina é limitada, sendo a Marinha o órgão que autoriza a atuação do grupo em áreas mais combatentes.

Restrições

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com três ações no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que sejam consideradas inconstitucionais as medidas impostas pelas Forças Armadas para o alistamento feminino.

O órgão pede que as mulheres possam entrar em todas as funções sem restrições de vagas e com livre concorrência.