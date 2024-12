Motorista de aplicativo usa pregos em celular para evitar assaltos

Motorista de app usa capa de celular com pregos para evitar assaltos em Salvador / Crédito: @atan_uber/reprodução

Para evitar se tornar alvo de assaltos na cidade de Salvador, um motorista de aplicativo optou por usar uma capa de celular com pregos. O registro do objeto inusitado foi feito por Atan Gama, outro motorista de aplicativo, que para além do ofício também produz conteúdo nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um de seus vídeos, ele gravou o colega de profissão durante uma corrida em que é possível ver o celular com o GPS em funcionamento, encaixado no suporte da moto com a capa e fixado à fio.

O motorista ainda brinca com a situação com os pregos. “Dá três dias aqui e está tudo enferrujado. Ainda pega um tétano de brinde”, destaca. Violência na cidade Na ocasião, o produtor de conteúdo também alerta sobre os aumentos de crime na capital baiana. “Em Salvador está aumentando o roubo aí de moto”, pontua. O dono do celular concorda com Atan e relata sua experiência sobre como tem sentido o impacto da violência urbana sob seu trabalho.

“Infelizmente a nossa realidade hoje é assim, irmão. Não pode ter mais nada. E outra, eu vou comprar outro celular mais barato só para rodar. Aqui tá no seguro, mas já tentaram roubar outras vezes”, relata. Um estudo divulgado pela primeira vez pelo ICS (Instituto Cidades Sustentáveis) neste ano, que mede indicadores sociais nas 26 capitais brasileiras, mostra a cidade de Salvador (BA) em último lugar em índices de renda, emprego e segurança pública Salvador foi a última colocada do país em 7 dos 40 indicadores sociais analisados pelo Mapa das Desigualdades entre as Capitais. O estudo fez comparações entre as 26 capitais estaduais, com exceção de Brasília.